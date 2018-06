Aachen/Eschweiler/Stolberg - Signalstörung: Bahnverkehr zwischen Aachen und Köln bleibt gestört

Aachen/Eschweiler/Stolberg. Auch am Freitag bleibt der Zugverkehr auf der wichtigen Bahnstrecke zwischen Aachen und Köln massiv gestört. Am Donnerstagnachmittag waren Signale im Abschnitt zwischen Eschweiler und Stolberg ausgefallen. Seitdem fallen etliche Verbindungen im Regionalverkehr ganz oder teilweise aus oder Züge kommen zu spät. Mittlerweile steht die Ursache der Störung fest.

Wie ein Sprecher der Bahn auf Anfrage unserer Zeitung erklärte, war kurz vor 15 Uhr am Donnerstag bei Bauarbeiten an den Gleisen in Eschweiler ein wichtiges Kabel beschädigt worden.

Da die Signalsteuerung nicht mehr funktionierte, dürfen die Lokführer nur noch auf einzelne Anweisung per Funk in die betroffenen Streckenabschnitte einfahren. Betroffen waren unter anderem Züge der Regionalexpresse RE1 und RE9 sowie der Regionalbahnlinie RB20. Reisende im Streckenabschnitt Eschweiler - Stolberg - Aachen-Rothe Erde und Aachen-Hauptbahnhof mussten viel Geduld aufbringen.

„Ein 96-adriges Kabel austauschen“

Die Reparaturen sollen nach Angaben der Bahn noch bis mindestens etwa 14 Uhr am Freitag andauern. „Die Techniker müssen ein 96-adriges Kabel austauschen“, erklärte der Bahnsprecher. „Da muss man sehr filigran arbeiten, das dauert leider entsprechend lange“. Er riet Reisenden mit Smartphones, ihre jeweilige Zugverbindung in der Bahn-App zu prüfen. Auch auf der Webseite bahn.de/aktuell informiert die Bahn über Störungen, über die Störung zwischen Aachen und Eschweiler in dieser Meldung. Grundsätzlich sollte zudem am Bahnsteig auf Lautsprecherdurchsagen geachtet werden.

Aktuell ergeben sich folgende Änderungen (Angaben vom Freitag, ohne Gewähr):

Züge der Linie RE1 von Hamm her verkehren gdundsätzlich normal. Sie halten - entgegen erster Angaben - nicht zusätzlich in Eilendorf. Es kann zu Verspätungen kommen, in deren Folge die einzelnen Züge nicht wie geplant bis Aachen durchfahren können, sondern bereits vorher stoppen und sich auf den Rückweg machen. Ersatzbusse pendeln zwischen Stolberg und Aachen-Hauptbahnhof.

Züge der Linie RE9 von Siegen her halten zusätzlich in Aachen-Eilendorf. Für sie gilt dasselbe. Reisende sollten sich über die Bahn-App und Durchsagen informieren, inwieweit ihr jeweiliger Zug betroffen ist.

Züge der Linie RB20 fielen am Freitag zwischen Aachen und Stolberg teilweise aus.

Der überregionale Bahnverkehr, also ICEs und Intercitys, ist weniger stark betroffen. Reisende müssen aber auch hier im Einzelfall mit wenigen Minuten Verspätungen rechnen.

In den betroffenen Bahnhöfen bildeten sich bereits am Donnerstag Trauben von Reisenden, die auf ihre Anschlüsse warteten. In Stolberg hatten die Reisenden noch eine besondere Schwierigkeit zu meistern: Da die eintreffenden Züge nicht auf den gewohnten Gleisen einliefen, mussten die Reisenden zum Teil eilig über die langen Bahnsteige laufen, um über die provisorische Fußgängerbrücke am Ende des Bahnhofsgeländes zum richtigen Gleis zu gelangen.