Vereine in der Region und ihre DM-Teilnehmer

In unserer Region gibt es zwölf Bogensportvereine: in Aachen die Behindertensportgemeinschaft (BSG), die Batavieren, die Karlsschützengilde und St. Donatus Brand, dazu die Rollstuhlsportgemeinschaft (RSG) Düren, der Bogensportclub (BSC) Silberpfeil Myhl in Wassenberg, der Bogenschützenverein (BV) Baesweiler, „Schütz von Rode“ (SvR) Herzogenrath, der BSC Monschauer Land, der BSC Alsdorf, die Euregio Feldbogenschützen in Eschweiler und die Bogengemeinschaft Mensch- und Natur Vossenack.

Für die Deutschen Meisterschaften vom 10. bis 12. März im bayerischen Hof haben sich sieben Schützen aus unserer Region qualifiziert. Neben Tilman Bremer (BSG Aachen, Recurve Herren) und Petra Nüssgens Patz (RSG Düren, Recurve Altersklasse) im Einzel und zusammen mit Andrea Gehlen und Maria Schmitt als Mannschaft zählen dazu Hubert Wirtz (BV Baesweiler, Blankbogen Herren), Lars Benisch (RSG Düren, Recurve Junioren) und Hilde Albrecht-Dittmer (RSG Düren, Recurve Seniorinnen).

Die Vereine im Internet:

alle aus der Städteregion unter

www.aixbow.de außer

www.bsc-alsdorf.de;

www.rsg-dueren.de

www.bsc-myhl.de

www.bogengemeinschaft.eu