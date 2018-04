Köln - „Sie sind gefahren wie ein Irrer”: Fahrer für Unfall bei Tempo 228 auf A4 verurteilt

Köln. Rund anderthalb Jahre nach einem tödlichen Unfall bei Tempo 228 auf der Autobahn 4 bei Köln hat das Amtsgericht Köln einen Raser zu einer 16-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Der heute 38-Jährige war im Oktober 2016 mit seinem schweren und hochmotorisierten Mercedes-SUV auf der regennassen Autobahn bei Köln-Eifeltor ins Schleudern geraten.

Der Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr auf der ostwärts führenden Fahrbahn. Das Auto geriet außer Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und landete in einer Böschung. Erlaubt ist an diesem Abschntit des Kölner Rings nur Tempo 120.

Ein auf der Rückbank sitzender Mitfahrer wurde durch das Panoramadach aus dem SUV herausgeschleudert und flog meterweit über Straße, bis er aufschlug. Der 39-Jährige war nicht angeschnallt gewesen.

„Trotz umgehender Behandlung und Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte und einen Notarzt erlag der 39-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen“, hieß es seinerzeit im Polizeibericht. Der Fahrer und 50-jähriger Beifahrer konnten sich mit leichten Verletzungen aus dem Wrack befreien. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser, wo sie stationär aufgenommen wurden. Nach Medienberichten suchten sie verzweifelt nach ihrem herauskatapultierten Mitfahrer.

„Sie sind gefahren wie ein Irrer”, sagt der Amtsrichter am Donnerstag in der Urteilsbegründung zu dem Angeklagten. Eine Zeugin, die kurz vor dem Crash von dem 560 PS-starken Wagen überholt worden war, hatte ausgesagt: „Mein Auto hat gewackelt, so schnell ist der an mir vorbeigeflogen.”

Neben der Bewährungsstrafe wegen fahrlässiger Tötung bekam der Angeklagte eine sechsmonatige Fahrsperre auferlegt. Zudem muss er 1800 Euro an die Hinterbliebenen zahlen.