Berlin - Sicherheitsexperte: Tunesier mit Rizin-Bestellung aufgefallen

Berlin.

Auf den in Köln lebenden Tunesier mit hochgiftigem Rizin in seiner Wohnung sind die Sicherheitsbehörden laut einem Experten wegen eines auffälligen Interneteinkaufs gestoßen. „Er war den Sicherheitsbehörden bisher nicht aufgefallen. Sie hatten ihn nicht auf dem Radar”, sagte ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg am Donnerstag im Morgenmagazin von ARD und ZDF.