Rurquerung in Jülich, Heilquellen in Aachen

Jülichs Bedeutung in der Römerzeit hat vermutlich viel mit dem Verlauf der Rur zu tun. Der damals nicht mit Staumauern und Seen regulierte Fluss war dort, wo heute Jülich ist, schmaler, was das Queren der Rur erleichtert hat. Deswegen führte der Heeresweg von Köln ans Meer dort entlang. In Jülich kreuzte zudem eine Nord-Süd-Achse den wichtigen Heeresweg. Der Vicus wuchs also an einem wichtigen Knotenpunkt zu einem Wirtschaftsstandort. Die nächstgelegenen Vici waren Heerlen und Zülpich. Heerlen dürfte eine militärische Bedeutung gehabt haben, Funde weisen darauf hin.

Aachen hat eine andere Entstehungsgeschichte. Die Siedlung lag eigentlich nicht an der wichtigen Heeresstraße. Die Römer bauten dort wegen der Heilquellen, die nahe gelegenen Bergbaugebiete bei Stolberg spielten ebenfalls eine Rolle. Heute würde man den Auf- und Ausbau der Siedlung im großen Stil als staatlich geplantes und gefördertes Großprojekt bezeichnen.