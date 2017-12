Heinsberg-Oberbruch.

Aua, aua, aua: Das ist so ziemlich das Einzige, was ich nach anderthalb Stunden Faustball noch denken kann. Meine Unterarme sind rot, dick und pochen. Ich habe allergrößten Respekt vor den 30 Faustballspielern des TuS Oberbruch in Heinsberg. Wenn sie den Ball über die Leine schmettern, sieht das locker, leicht und athletisch aus.