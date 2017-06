17. Euregiocup: Wetter bestimmt die Aufgaben

Der 17. Euregiocup des Luftsportvereins Aachen wird noch bis Montag, 5. Juni, am Flugplatz Aachen-Merzbrück ausgetragen. Es nehmen Piloten aus Deutschland, Holland und Belgien teil. Zuschauer sind willkommen.

Die Aufgabenstrecken, die die Piloten fliegen müssen, variieren je nach Wetterlage. Am Freitag mussten die Teilnehmer der verschiedenen Klassen beispielsweise in einer vorgegebenen Zeit und Strecke so viele Kilometer wie möglich zurücklegen.

Auch der Nachwuchs in der Region ist am Flugplatz aktiv. In diesem Jahr findet bereits zum zwölften Mal das Integrative Segelflug-Jugendcamp am Flugplatz Aachen-Merzbrück statt – vom 14. bis 19. Juli. Rund 100 Plätze für Teilnehmer stehen zur Verfügung.

Wer den 17. Euregiocup verfolgen möchte, kann dies auch im Internet tun. Ein Liveblog hält alle Interessierten unter www.lv-aachen.de/liveblog während des Wettbewerbs auf dem Laufenden.