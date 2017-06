Schwerer Unfall auf A4: Ein Toter

Aachen. Bei einem schweren Unfall auf der A 4 bei Aachen ist am Freitagnachmittag ein 71 Jahre alter Mann getötet worden. Der Mann musste aus seinem Auto befreit und reanimiert werden. Am frühen Abend verstarb er in einer Klinik. Die Sperrung der A4 ist seit 20 Uhr aufgehoben.

Im dichten Feierabendverkehr sei es aus noch unbekannter Ursache zu dem Auffahrunfall gekommen, in den drei Autos involviert gewesen seien. Der 71-Jährige hielt sein Fahrzeug im „Stop-and-go“ Verkehr auf Höhe des Parkplatzes Toresberg an. Der hinter im fahrende BMW fuhr dem 71-Jährigen auf und schob sein Fahrzeug in einen vor ihm stehenden VW Polo. Der Fahrer des Renaults wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Der Unfallverursacher (59) wurde leicht verletzt. Sein Auto und der ebenfalls schwerbeschädigte Renault wurden sichergestellt.