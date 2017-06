Schwere Unwetter in Aachen und Region: Warnungen aufgehoben

Aachen. Für die Städteregion Aachen, den Kreis Düren und den Kreis Heinsberg hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagnachmittag vor Unwetter und schwerem Gewitter gewarnt. Am Abend hob er sie allerdings wieder auf.

Mehr zum Thema

Ursprünglich sollten schwere Gewitter von Donnerstagabend bis Freitagnacht wüten. Es hätte heftigen Starkregen mit mehr als 25 Liter pro Quadratmeter geben sollen. Auch schwere Sturmböen bis Orkanböen zwischen 90 und 120 km/h und großer Hagel um drei Zentimeter hätten möglich sein sollen.

Gegen 22.30 Uhr am Donnerstagabend hob der DWD seine Warnungen allerdings wieder auf.

Bereits am Dienstag wurden in der Städteregion Aachen auffällige Ozon-Konzentrationen von mehr als 200 Mikrogramm je Kubikmeter Luft gemessen. Auch am Mittwoch blieben die Werte weiterhin hoch. Schlimmstenfalls kann das Folgen für die Gesundheit haben. Am Donnerstag wurden bereits ab den Mittagsstunden schwere Gewitter erwartet.