Schwere Gewitter in der Region Aachen/Düren/Heinsberg möglich

Städteregion Aachen/Kreis Heinsberg/Kreis Düren.

Ab Samstagmittag könnte es in der Region um Aachen erneut zu Unwettern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Vorabinformation am Samstagmorgen mitteilte. Örtlich seien schwere Gewitter mit Starkregen und Hagel möglich.