Region. Dunkle Wolken in der Grenzregion ziehen auf. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Sonntagabend vor schweren Gewittern, Starkregen und Sturmböen.

Aus Süden und Südwesten ziehen die Gewitter in den Raum Aachen. Der DWD warnt vor Regenmengen von bis zu 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde und Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h. In sechs Stunden können bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Als Begleiterscheinung kann es örtlich auch zu heftigem Hagel kommen. Erst in der Nacht wird mit einer Entspannung gerechnet.