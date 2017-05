Schwer verletzt: Sechsjähriges Mädchen von Auto erfasst

Zülpich. Ein sechsjähriges Mädchen ist am Samstag in Zülpich beim Spielen auf die Straße gerannt und von einem Auto erfasst worden. Mit einem Rettungshubschrauber musste das Kind schwer verletzt in die Uniklinik Köln gebracht werden.

Ein 26-Jähriger aus Vettweiß befuhr am Samstag gegen 13.12 Uhr mit seinem Auto den Frankengraben in Zülpich. In Höhe einer dortigen Grünlage spielten mehrere Kinder.

Der Fahrer bemerkte die Kinder und fuhr deshalb extra langsam. Eines der Kinder, die Sechsjährige, rannte plötzlich auf die Straße. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden.

Schwer verletzt wurde das Mädchen in die Uniklinik Köln geflogen. Der Frankengraben war für die Unfallaufnahme für eine Stunde komplett gesperrt.