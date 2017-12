Würselen. Martin Schulz, der Bundesvorsitzender der SPD, wird nicht bei der Protestkundgebung vor der Toys'R'Us-Filiale in Würselen sprechen. Die SPD wies eine dementsprechende Ankündigung, die eine Online-Plattform gemacht hatte, zurück.

Die Plattform Arbeitsunterlagen.de hatte einen vermeintlichen Brief von Martin Schulz veröffentlicht, in dem er zusagte bei der Kundgebung zu sprechen. „Dieser Brief ist eine Fälschung. Martin Schulz wird heute definitiv nicht bei der Veranstaltung reden“, sagte SPD-Bundesprecher Tobias Dünow unserer Redaktion.

Bei der Kundgebung wollen Mitarbeiter und Gewerkschaften gegen schlechte Arbeitsbedingungen und Mobbing bei Toys'R'Us in Würselen demonstrieren.