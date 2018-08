Düsseldorf - Schule beginnt in NRW, Sicherheitskampagne für Erstklässler

Düsseldorf. Nach sechseinhalb Wochen Ferien beginnt am Mittwoch für die meisten der rund 2,5 Millionen Schüler und 198.000 Lehrer in Nordrhein-Westfalen wieder der Schulalltag. Nur die Einschulungsfeiern für die über 156.000 Erstklässler dürfen wahlweise auch einen Tag später beginnen.

Die Landesverkehrswacht gibt am Mittwoch den Startschuss für ihre diesjährige Sicherheitskampagne „Brems Dich! Schule hat begonnen”. Sie wirbt bei Verkehrsteilnehmern für Rücksicht gegenüber Schulanfängern und übt mit den ABC-Schützen Sicherheit im Straßenverkehr. Die Kampagne wird von den Landesministern für Schule und für Verkehr, Yvonne Gebauer (FDP) und Hendrik Wüst (CDU) offiziell in einer Grundschule in Düsseldorf eröffnet (9.15 Uhr).

Der Lehrerverband Bildung und Erziehung (VBE) empfiehlt: „Ein gesundes Frühstück, der richtige Schulranzen und den Schulweg vorher trainieren sind nützliche Starthilfen.” Ein vollwertiges Frühstück sei eine wichtige Energiegrundlage für jeden Schultag, mahnte der VBE-Landesvorsitzende Stefan Behlau. „Bargeld, das dann in Süßigkeiten und Cola investiert wird, wäre der falsche Weg.”

Auch wenn die Kinder am Anfang stolz sind auf ihre vielen bunten Schulmaterialien, sollten Eltern darauf achten, dass die Kleinen ihren Rücken nicht überlasten. „Am besten die Schultasche am Vorabend packen und sich auch mit den Lehrkräften austauschen, damit das Herumschleppen überflüssiger Bücher und Hefte vermieden wird”, rät Behlau. „Der Schulranzen sollte außerdem mit reflektierenden Materialien beschichtet sein, damit das Kind im Straßenverkehr gut zu erkennen ist.”

Auch im neuen Schuljahr zeichnet sich wieder ein spürbarer Lehrermangel ab - vor allem an Grundschulen sowie im Ruhrgebiet. Von gut 9600 im Sommer ausgeschriebenen Lehrerstellen sind knapp 3700 noch nicht besetzt.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert „das Menschenrecht auf Bildung auch für geflüchtete Kinder” ein. Für sie greife die Schulpflicht erst mit der Zuweisung an die Kommunen, kritisierte Landesgeschäftsführer Christian Woltering. Im Juli 2018 seien von fast 3200 minderjährigen Geflüchteten in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes 1140 bereits länger als drei Monate dort gewesen, 220 Kinder und Jugendliche seit über einem halben Jahr und 32 sogar mehr als ein Jahr.

Auf Gesprächsangebote weisen der Landesverband Schulpsychologie und die Evangelische Kirche im Rheinland hin. Gerade zum Start eines neuen Schuljahres seien Seelsorger besonders gefragt, berichtete die Landespfarrerin für Schulseelsorge, Sabine Lindemeyer. Die Pfarrer stünden Schülern, Lehrern und Eltern als vertrauensvolle Ansprechpartner mit besonderer Schweigepflicht zur Verfügung. Der Verband Schulpsychologie empfiehlt Eltern vor allem, ihren Kindern zum Schulstart keine unrealistischen Ziele zu setzen.