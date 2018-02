Köln - Schüsse auf Rockerlokal: Hells-Angels-Ortsclub gibt Auflösung bekannt

Köln.

Nach Schüssen auf ein Lokal in der Kölner Innenstadt und anschließenden Festnahmen hat der Ortsclub Ostheim der Rockergruppe Hells Angels seine Auflösung bekanntgegeben. Der Anwalt des sogenannten Charters habe sich am Dienstag per Fax an das NRW-Innenministerium gewandt und die Auflösung mitgeteilt, sagte ein Ministeriumssprecher.