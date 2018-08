Köln/Bonn - Schrankensystem: Flughafen Köln/Bonn will kostenloses Parken einschränken

Von: can Letzte Aktualisierung: 3. August 2018, 11:22 Uhr

Köln/Bonn. Nur kurz halten, die Freunde inklusive Gepäck aus dem Auto befördern, dann gleich wieder fahren - oder doch noch ausgiebig verabschieden? Aus dem eigentlichen schnellen Absetzen direkt vor dem Terminal wird oft noch ein kurzer gemeinsamer Snack oder die Begleitung bis zur Sicherheitskontrolle.

Häufig führt das zu Verkehrsbeeinträchtigungen vor den Abflughallen, die nicht selten auch Fahrspuren oder Rettungswege betreffen. Um dem entgegenzuwirken, führt der Flughafen Köln/Bonn bald ein neues Schrankensystem ein.

Die Anlage soll Ende des Jahres in Betrieb gehen und ist Teil eines komplett überarbeiteten Verkehrskonzeptes. Durch dieses sollen vor allem die Verkehrsführung und die Zufahrten zum Flughafen reguliert werden. „Ziel ist es, die Verkehrsbelastung vor den Terminals zu verringern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen“, erklärt Hannah Schneider, Pressesprecherin des Köln/Bonn Airports.

Durch das neue System müssten alle Gäste, die den Flughafen anfahren, an der Schrankenanlage ein Ticket ziehen. Innerhalb einer mehrminütigen Durchfahrtzeit bleibt das Halten und kurzfristige Parken direkt vor den Terminals kostenlos, das Bringen und Abholen von Angehörigen ist so also weiterhin möglich - mehr aber auch nicht.

Denn wer die kostenlose Parkdauer überschreitet, wird zur Kasse gebeten. Dieser Tarif ist laut Schneider absichtlich höher, „günstiger wird es dann, die Parkhäuser direkt zu nutzen, auch die dort vorhandenen Kurzparkzonen.“ Die genaue Höhe des Tarifs steht noch nicht fest.

In Stoßzeiten gibt es immer wieder Probleme, weil auch Sperrflächen, Fahrspuren und Rettungswege als Parkplatz genutzt werden und diese so blockieren. Außerdem ist das unrechtmäßige Parken auch gefährlich für Fußgänger.