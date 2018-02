Echt-Susteren - Schranken geschlossen: Radfahrer stirbt auf Bahnübergang

Echt-Susteren. Ein junger Radfahrer ist am Mittwochmorgen auf tragische Weise an einem Bahnübergang im niederländischen Echt ums Leben gekommen, rund zehn Kilometer westlich von Waldfeucht im Kreis Heinsberg. Er hatte nach dem Vorbeifahren eines Zuges den Übergang trotz geschlossener Schranken überquert und wurde von einem zweiten Zug erfasst.

Dies teilte die zuständige Polizeibehörde der Provinz Limburg auf ihrem Twitterkanal mit. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 6.50 Uhr auf der Straße Wilhelminalaan. Dem 20-Jährigen wurde zum Verhängnis, dass er nicht länger warten wollte, bis sich die Schranken wieder öffneten, nachdem ein Zug den Übergang passiert hatte.

„Als der erste Zug vorbei war, überquerte der junge Mann die geschlossenen Absperrungen und drehte sich um“, berichtete die Polizei. Dabei wurde er von dem Intercity erfasst, der auf dem Gegengleis herangekommen war.

Der junge Radfahrer starb noch am Ort des Unfalls. Augenzeugen alarmierten die Rettungsdienste, doch obwohl sich umgehend Einsatzkräfte mit Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen und einem Hubschrauber auf den Weg machten, kam für den Verunglückten jede Hilfe zu spät.

Der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Sittard und Roermond musste für mehrere Stunden eingestellt werden. Die niederländische Eisenbahn NS richtete einen Busverkehr ein.

De 20-jarige jongeman die vanmorgen in #Echt om het leven kwam bij #treinongeval, is bewaakte spoorwegovergang overgestoken nadat een trein was gepasseerd. Daarbij heeft hij trein uit andere richting over het hoofd gezien. De slagbomen waren gesloten.