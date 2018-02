Düren/Region - Schnee im Berufsverkehr: Unfall auf der A4 bei Düren

Düren/Region. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat am Donnerstagmorgen in einigen Teilen der Region vor glatten Straßen im Berufsverkehr gewarnt. Auf der Autobahn A4 ist an der Anschlussstelle Düren am Morgen bereits ein Kleintransporter umgekippt. Es bildeten sich lange Staus in beide Richtungen.

„Es schneit hier heftig. Wir rechnen auf jeden Fall mit Unfällen heute”, sagte ein Sprecher der Wuppertaler Polizei am Donnerstagmorgen. Die Polizei Köln forderte Autofahrer dazu auf, vorsichtig zu fahren. Ein Sprecher meldete am Donnerstagmorgen bereits zwei Unfälle, die im Zusammenhang mit dem Wetter standen.

In einem Fall verlor der Fahrer eines Kleintransporters gegen 5 Uhr auf der A4 in Richtung Köln auf glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, das laut Polizei an der Anschlussstelle Düren umkippte. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Verkehr wurde einspurig um die Unfallstelle vorbeigeleitet, es bildeten sich mehr als zehn Kilometer Stau. Um 7.45 Uhr waren die Arbeiten an der Unfallstelle bereits abgeschlossen und alle Spuren wieder frei.

Wenig später kam es im selben Bereich auf der A4 zu einem weiteren Unfall. Zwei Fahrzeuge waren aufeinander aufgefahren. Die Fahrer blieben unverletzt. Auch hier ist die Autobahn inzwischen wieder frei, es kommt aber weiter zu Staus.

Insgesamt berichtet die Polizei in Heinsberg, Düren und Euskirchen von drei Leichtverletzten und einigen Unfällen mit Sachschäden.