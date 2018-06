▶ Anreise: über die Autobahnen A 44 und A 61 Richtung Neuss, bei Neuss-Süd A 46 Richtung Düsseldorf, dann Ausfahrt Benrath. Eine andere Möglichkeit ist, mit der Rheinfähre bei Zons überzusetzen.

▶ Parken: Orangerie an der Urdenbacher

Allee, weitere Parkplätze in den Seitenstraßen um das Schloss herum, zum Beispiel in der Meliesallee.

▶ Eintrittspreise: Tagesticket (für alle Museen, inklusive Schlossführung): Erwachsene 14 Euro, Ermäßigt 10 Euro, Kinder (6-17 Jahre) 4 Euro, Kinder unter 6 Jahren frei, Familienticket 24 Euro. Für die Führung „Blick hinter die Kulissen“ wird eine Reservierung empfohlen, da Führungen sehr beliebt sind. (www.schloss-benrath.de)

▶ Abstecher Zons: Mauerbewehrt mit malerischen Gassen und zahlreichen Türmen gilt die ehemalige Zollfeste als die romantische Stadt am Niederrhein schlechthin. Ihr Beiname „Rothenburg am Niederrhein“ greift etwas hoch, doch ist die alte Feste Zons mit der vollständig erhaltenen Stadtmauer und den markanten Wehrtürmen das besterhaltene Beispiel einer Festungsstadt am Niederrhein. Knorrige Kopfweiden und der Rheindeich, der die Stadt vor den gefürchteten Frühjahrsüberflutungen schützt, prägen die Landschaft um die Stadtmauer herum.