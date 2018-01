Köln/Duisburg - Schiffe dürfen bei Köln wieder auf dem Rhein fahren

Köln/Duisburg. Nach der Entspannung der Hochwasserlage ist der Rhein in der Nacht zum Mittwoch wieder für die Schifffahrt freigegeben worden. Gegen 2.00 Uhr war bei Köln der Pegelstand von 8,30 Metern unterschritten worden. Unterhalb dieser Marke dürfen die Schiffe wieder fahren.

„Bis zum Bodensee ist laut Hochwässerständen alles wieder befahrbar”, sagte eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei Duisburg am Mittwoch.

Ein Sprecher des Kölner Schifffahrtsamtes bestätigte: „So wie es aussieht, ist der Schiffsverkehr komplett wieder frei.” Am Mittwochmorgen lag der Kölner Pegelstand bei 8,21 Metern.

Kurz nach der Freigabe des Rheins prallte am frühen Mittwochmorgen ein Schiff gegen die Kölner Südbrücke. Dabei wurde das Fahrgestell des Brückenwagens beschädigt. Über die Brücke durften vorübergehend keine Züge fahren.

Nachdem ein Sachverständiger keine Schäden an der Brücke festgestellt hatte, wurde sie wieder freigegeben. Über die Brücke fahren nach Angaben der Bahn Güterzüge, dementsprechend habe die Sperrung nicht den Personenverkehr betroffen.

Dort wo das Wasser zurückweicht, hat nun das große Aufräumen begonnen. Schlamm, Abfall und große Mengen Holz müssen entfernt werden. Nach Angaben der Kölner Behörden wird dies etwa ein bis zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Der Rhein war seit Jahresende angeschwollen und hatte in Städten und Gemeinden ufernahe Straßen, Promenaden, Landungsstege und Wiesen überflutet. Zu großen Überschwemmungen von Wohngebieten kam es aber nicht. „Die Kommunen in Deutschland sind auf Hochwasserereignisse besser vorbereitet als noch vor wenigen Jahren”, erklärte Otto Schaaf, Präsident der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) am Mittwoch. Die vergangenen Tage hätten gezeigt, dass die kommunale Hochwasservorsorge große Fortschritte gemacht habe.

Positiv wirken sich dabei auch wissenschaftliche Fortschritte aus, sagte Schaaf: Die Wettermodelle und die Vorhersage der Wasserstände seien in den vergangenen Jahren weiter verbessert worden und hätten Eingang in die Praxis gefunden. Ebenso zeige das Zusammenspiel der Landes-Hochwasserzentralen mit den Gemeinden Wirkung: Die Gemeinden hätten rechtzeitig mobile Hochwasserschutzeinrichtungen aufgebaut und die Gefahrenabwehr organisiert.