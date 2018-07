Region/Essen - Schauer bringen leichte Abkühlung: Nachmittags Gewitter erwartet

Region/Essen. Nach der Hitzewelle der vergangenen Tage haben erste Schauer den Menschen in einigen Teilen Nordrhein-Westfalens am Samstag eine leichte Abkühlung gebracht. „Das Wetter ist in NRW momentan etwas zweigeteilt”, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen.

Die Temperaturen in der Eifel werden im Laufe des Tages laut eifelwetter.de wohl nicht über angenehme 25 Grad hinauskommen, in Düren und Aachen soll es zwei Grad wärmer werden.

Laut DWD muss am Nachmittag verbreitet mit kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden, die örtlich unwetterartig ausfallen könnten.

In der Nacht zum Sonntag kühle es sich endlich mal wieder deutlich ab, so dass man voraussichtlich besser schlafen könne, sagte der Meteorologe. Am Sonntag dann gingen die Temperaturen dann allerdings überall wieder auf 30 Grad hoch.