Düsseldorf - Schäden und Fischsterben befürchtet, weil NRW-Gewässer zu warm sind

Düsseldorf.

Von wegen „kühles Nass”: Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Nordrhein-Westfalen hat vor steigenden Temperaturen im Rhein und seinen Nebenflüssen gewarnt. In Kürze könnte die für die Gewässerökologie gefährliche Temperatur von 28 Grad überschritten werden, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag.