Düsseldorf - S-Bahn-Probleme um Düsseldorf wegen Weichenstörung

Düsseldorf.

Wegen einer Weichenstörung am Düsseldorfer Hauptbahnhof kommt es am Donnerstagmorgen zu Verspätungen im S-Bahnverkehr. Auf den S-Bahn-Linien S1, S5, S6 und S11 fahren die Züge in beide Richtungen nicht fahrplanmäßig, wie die Deutsche Bahn mitteilte.