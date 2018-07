Aachen.

„Der Übergang von der Schule an die Hochschule war noch nie besonders einfach. Mit G8 ist die Kluft noch größer geworden.“ Das sagt Johanna Heitzer, Professorin für Didaktik der Mathematik an der RWTH Aachen. „Vielen Dozenten ist gar nicht klar, dass bestimmte Themen nicht mehr an der Schule thematisiert werden.“ Die RWTH wollte zusammen mit der FH Aachen das jahrelange Schwarze-Peter-Spiel beenden.