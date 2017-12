Paganinis Tipp

Was rät Simone Paganini zum Weihnachtsfest? „Man sollte sich am Heiligen Abend einfach etwas mehr liebhaben. Und auch die Welt – vielleicht wird sie dadurch ein wenig besser.“ Natürlich, das könne schwierig sein, fügt der RWTH-Professor für Biblische Theologie an – es gehe ja um Gefühle. „Aber heute wird statt positiv immer zuerst negativ gedacht. Das sieht man überall – auch in der Politik.“