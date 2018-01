Aachen.

Kaum eine Entdeckung hat in den vergangenen Jahren solche Begeisterungsstürme in der wissenschaftlichen Welt ausgelöst wie Graphen. Als Wundermaterial wurde es gepriesen, das ähnlich wie Stahl oder Kunststoff die Welt revolutionieren könnte. Es gilt als das derzeit dünnste Material, ist flexibel, elektrisch leitend, fast durchsichtig und extrem stabil. Auch in Aachen wird an dem nur eine Atomlage dicken Kohlenstoffprodukt geforscht.