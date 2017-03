Aachen.

Der durch die Klausuren-Affäre des CDU-Landeschefs und früheren RWTH-Lehrbeauftragten Armin Laschet in die öffentliche Kritik geratene Masterstudiengang für Europastudien (MES) an der RWTH Aachen wird in den kommenden zwei Jahren komplett neu ausgerichtet. Das kündigte die Dekanin der Philosophischen Fakultät der RWTH, Christine Roll, am Dienstag an.