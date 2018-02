Region - Rückruf in Belgien: Mit Listerien verunreinigte Butter im Umlauf

Region.

Die belgische Firma L&L Plaquette Beurre ruft verschiedene Buttersorten zurück, nachdem eine Verunreinigung mit Listerien-Bakterien festgestellt wurde. Die Bakterien sind gerade für Kinder, Kranke und Schwangere gesundheitsgefährdend. Vor allem in grenznahen Gebieten wie Aachen oder der Eifel könnte die Butter auch in Deutschland in Umlauf gekommen sein.