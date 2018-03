Düsseldorf - Rückgang politisch motivierter Gewalt gegen Zuwanderer in NRW

Düsseldorf.

Mit dem Rückgang der Flüchtlingsbewegung ist in Nordrhein-Westfalen auch die politisch motivierte Gewalt gegen Zuwanderer zurückgegangen. Im vergangenen Jahr seien an Rhein und Ruhr 36 Gewaltstraftaten gegen Asylbewerber registriert worden, teilte am Mittwoch das NRW-Innenministerium mit.