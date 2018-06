Köln - Rückfällig: Polizei verhaftet 41-Jährigen Sexualstraftäter

Köln.

In Köln soll ein Teilnehmer des sogenannten Kurs-Programms für Sexualstraftäter erneut versucht haben, eine Frau zu missbrauchen. Nach zwei versuchten Vergewaltigungen Ende Mai und Anfang Juni sei der 41-Jährige verhaftet worden, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Sie will sich am Vormittag zu Details äußern.