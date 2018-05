Rock am Ring: Verkehr, Wetter, Spielplan und Einlass

Nürburg. Es ist für viele das Highlight der Festivalsaison: Bei „Rock am Ring“ wird gefeiert, getanzt, gesungen, neue Freund- und manche Liebschaften geschlossen. Am Mittwoch werden die ersten 25.000 Besucher am Nürburgring erwartet. Wir wissen, wer wann spielt, ob man sich wieder auf eine Schlammschlacht einstellen muss und wie die Anreise abläuft.

Bildergalerie „Rock am Ring”: Fans setzen Zeichen gegen Terror Mehr zum Thema

Wetter

Nach dem Chaos der vergangenen Jahre hofft Veranstalter MLK endlich auf ein rundes Festivalwochenende. 2017 sorgte ein Terroralarm für die Absage von Headliner Rammstein, in den beiden Jahren davor in Mendig gab es fast verlässlich Wetterchaos. Stand jetzt scheint es wieder ein kollektives Schlammbaden zu werden. Während man heute noch das schöne Wetter genießen kann, drohen am Donnerstagnachmittag wieder Regenfälle und auch Gewitter sind nicht auszuschließen. Zum Festivalauftakt am Freitag wird es fast den ganzen Abend stark regnen, wasserfeste Klamotten und Gummistiefel sollten also unbedingt mit ins Gepäck. Samstag soll es dann zumindest „nur“ bewölkt bleiben und wenn die Foo Fighters am Sonntag auf die Bühne kommen, könnte sich auch die Sonne wieder blicken lassen.

Campingplätze und Anreise

Topaktuell informiert der offizielle Twitter-Kanal des Festivals über den Stand der Anreise. Die Flächen sollen Stück für Stück geöffnet werden, traditionell sind besonders viele Besucher der Region auf dem beliebten Campingplatz A5 anzutreffen. Die Rock am Ring Experience soll um 14 Uhr öffnen. Den kompletten Plan der Campingplätze gibt es hier.

Innerhalb der Bereiche werden die Teilflächen nach Bedarf belegt, die übrigen Flächen öffnen mit zunehmender Anreise.



Die Rock am Ring Experience öffnet am Mittwoch um 14 Uhr.



Bitte folgt den Anweisungen der Ordner und beachtet unsere Hinweisehttps://t.co/rQFtK45fzY#RAR2018 — Rock am Ring (@rockamring) 30. Mai 2018

Wie in jedem Jahr ist mit Staus zu rechnen. Die meisten Gäste aus dem Raum Aachen reisen über die Autobahn 1 und die Bundesstraße 258 von Westen her an. Viele weitere kommen über die B 412 von der A 61 her. Am Ringgelände entlang gibt es die Möglichkeit die verschiedenen Parkplätze anzusteuern. Danach muss nur noch das Zugangsbändchen an den Eingangsbereichen der Campingplätze abgeholt werden und dann steht dem ersten Partyabend nichts im Wege - egal ob unter dem eigenen Pavillon oder bei der offiziellen Party.

The beautiful people are coming!

Wir rechnen aufgrund der Anreiseumfrage mit 25.000 Fans, die bereits am Mittwoch anreisen.



Die ringnahen Park- und Campingbereiche in den Kategorien General, Green, Rock’n’Roll, Caravan B, C und D werden nach und nach geöffnet. #RAR2018 — Rock am Ring (@rockamring) 30. Mai 2018

Die Verkehrslage im Überblick

</p>

Die Bands

Wie in jedem Jahr punktet „Rock am Ring“ mit weltbekannten Bands und einer breiten Soundvielfalt, die eigentlich jeden ansprechen sollte. Alle Bands in der Übersicht gibt es unter „Mehr zum Thema“.

Am Freitag läutet Greta van Fleet das Festival ein, dazu kommen Jimmy Eat World, Milky Chance, Alt-J, Casper, Callejon, Babymetal, Jonathan Davis, Enter Shikari, Hollywood Undead, A Perfect Circle, Stone Sour, Marilyn Manson und viele weitere. Das Highlight des Tages bestreiten Jared Leto und seine Band Thirty Seconds To Mars.

Am Samstag kommen Beth Ditto, Kettcar, Snow Patrol und Muse auf die Mainstage. Deutlich rockiger wird es gegenüber mit Black Stone Cherry, Body Count feat. Ice-T, Bullet For My Valentine, Parkway Drive und Avenged Sevenfold.

Für den Abschluss sind die Feierbiester der Foo Fighters mit Frontmann Dave Grohl zuständig. Vorher bringen Bad Religion, Good Charlotte und Rise Against Punkrock-Fans zum abrocken. Chase & Status, Trailerpark, RAF Camora oder Bilderbuch gibt es als Alternative. Das Finale ist dann den Gorillaz überlassen.

Auf geht's!

Na dann, müssen nur die Autos gepackt werden und los geht es auf den Weg Richtung „Rockcity Nürburg“! So wie hier im Kreis Heinsberg rollen allmählich die Wagen los...