Gedenkveranstaltung am 27. April im Energeticon

Die Liste mit den Namen der Toten, sortiert nach den Gruben in der Bergbauregion, wird bei einer Gedenkveranstaltung am Freitag, 27. April, 18 Uhr, im Fördermaschinenhaus des Alsdorfer Energeticons, Konrad-Adenauer-Allee 7, präsentiert – in unmittelbarer Nähe zu dem Schacht, in dem es 1930 zu dem verheerenden Unglück gekommen war. Wie es sich gehört, wird der Knappenchor Sankt Barbara singen. Der Eintritt ist frei, um eine Anmeldung unter 02404/599110 wird bis zum 25. April gebeten.

Später wird die Liste im Energeticon, in der angrenzenden Barbara- kapelle und bei den vier beteiligten Bergbauvereinen – dem Verein Bergbaumuseum Grube Anna Alsdorf, dem Traditionsverein Glück auf Aldenhoven, dem Verein Bergbaudenkmal Adolf Herzogenrath-Merkstein und dem Förderverein Schacht 3 Hückelhoven – einzusehen sein.

Die Veranstaltung ist übrigens die erste regionale Gemeinschaftsaktion dieser vier Bergbau-Traditionsvereine.