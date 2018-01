Köln/Düsseldorf - Rhein-Hochwasser: Lage beruhigt sich weiter

Köln/Düsseldorf.

Die Hochwasserlage am Rhein beruhigt sich weiter. Mit 7,85 Meter stagniere der Pegel nun auch erstmals in Düsseldorf, teilte das Hochwassermeldezentrum Rhein in Mainz am Samstagnachmittag mit. Damit sei man voraussichtlich auch dort am Scheitelpunkt angelangt. Der Höhepunkt des zweiten Rhein-Hochwassers in diesem Jahr ist an einigen Orten am Samstagmorgen erreicht oder überschritten worden. In Duisburg-Ruhrort und am Niederrhein stiegen die Pegelstände dagegen noch leicht an.