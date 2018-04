Mönchengladbach - Rettungsgasse nicht vergessen: Innenminister Reul stellt Dashcams vor

Mönchengladbach.

Die Autobahnpolizei in Nordrhein-Westfalen wird mit Kameras an der Windschutzscheibe ausgestattet, um Rettungsgassen-Verweigerer zu überführen. Innenminister Herbert Reul (CDU) stellt am Mittwoch (11.30 Uhr) die ersten dieser hochauflösenden Dashcams in Mönchengladbach vor.