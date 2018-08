Aachen/Essen - Rekordsommer toppt wohl nicht Jahrhundertsommer 2003

Aachen/Essen. Dieser Sommer bricht Rekorde - auch in der Region Aachen. An manchen Orten gab es im laufenden Jahr so viele Sommertage wie nie zuvor seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das geht zumindest aus Daten hervor, die vom Klimabüro Essen des Deutschen Wetterdienstes erhoben wurden.

Von Sommertagen sprechen die Meteorologen dann, wenn an ihnen Höchsttemperaturen von 25 Grad und mehr erreicht werden. An der Messstation Heinsberg-Schleiden war das bis zum vergangenen Sonntag an 69 Tagen der Fall. An 17 Tagen lagen die Temperaturen sogar über 30 Grad. Es waren damit sogenannte Hitzetage. Die bisherigen Rekordwerte für Heinsberg stammen aus dem Jahr 1976: Damals wurden dort 61 Sommertage registriert, darunter 18 Hitzetage. Auf ähnliche Werte brachte es zudem der bisherige „Jahrhundertsommer“ 2003: Von 57 Sommertagen waren 18 Hitzetage.

Einen Rekord meldet auch die etwas höher gelegene Station Nideggen am Rand der Eifel. Bisher wurden dort im laufenden Jahr 48 Sommertage und 11 Hitzetage gemessen. Annähernd gleiche Werte wurden nur 2006 (41 Sommertage/9 Hitzetage) und 2003 (40 Sommertage/12 Hitzetage) erreicht.

Anders als für Nideggen und Heinsberg-Schleiden liegen den Essener Meteorologen für Aachen auch Daten aus dem Rekordsommer 1947 vor. Damals wurden aus dem Stadtzentrum 75 Sommertage und 30 Hitzetage gemeldet. 2018 waren es deutlich weniger, nämlich 54 Sommertage und 10 Hitzetage. Die Zahlen aus dem laufenden Jahr sind mit denen von 1947 allerdings nur bedingt vergleichbar, da die Messstation 2011 an den Stadtrand nach Orsbach verlegt wurde.

Für den gesamten meteorologischen Kernsommer – also die Monate Juni, Juli und August – rechnet Thomas Kesseler-Lauterkorn vom Essener Klimabüro nicht mit einem Rekord. „Die Durchschnittstemperatur wird auch in der Region Aachen wahrscheinlich knapp unter dem Wert von 2003 bleiben“, erklärte er gestern auf Anfrage unserer Zeitung.

Allerdings habe es in diesem Jahr viele Sommer- und Hitzetage bereits im April und Mai gegeben. „Von daher waren die Temperaturen, die Sonnenscheindauer und die Dürre der vergangenen Monate schon sehr außergewöhnlich“, betonte Kesseler-Lautenkorn.