Region/USA - Reisebericht „Race Across America“: Zu dritt in den Endspurt

Region/USA. Vom 16. Juni an radeln vier Männer aus der Region von Kalifornien aus quer durch die USA. Im Viererteam von der Westküste an die Ostküste, nonstop – beim härtesten Straßenrennen der Welt, dem „Race Across America“. Bei uns berichten sie regelmäßig von ihrer Reise.

23. Juni: Die letzten 266 Meilen

Die Nebenhöhlentzündung von Uli Reich fordert ihren Tribut: In Oakland, Maryland musste er die Nacht in der Koje des Wohnmobils verbringen. Der mitfahrende Mediziner Roland Fuchs kümmert sich um ihn. Das hat zu einer größeren Änderung in der Planung der Crew geführt: Den Rest der Strecke fährt das Team zu dritt, um Uli Reich kurz vorm Zieleinlauf wieder mit in die Mitte zu nehmen. Auf dem Endspurt wird den Fahrern nochmal alles abverlangt: Das letzte Drittel der Apalachen liegt noch vor ihnen - der höchste Teil mit den steilsten Abfahrten.

21.-22. Juni: Zwei Drittel sind geschafft

Nur noch knapp 1000 Kilometer liegen vor unserem Quartett beim Race Across America (RAAM). Inzwischen haben Paul Thelen, Roland Fuchs, Uli Reich und Rolf Nett den US-Bundesstaat Missouri erreicht. „Zwei Drittel haben wir schon geschafft“, sagt Thelen am Telefon. Am Donnerstag sah alles noch perfekt aus.

„Es ist unglaublich“, sagte er, alle seien fit, der Mississippi in Reichweite, danach die Achterbahnfahrt durch die hügeligen Appalachen. „Wir sind fest überzeugt, dass wir am Ziel ankommen.“

Wenige Stunden später sah die Sache schon weniger gut aus. Drei Mal hintereinander hatte Fuchs einen Plattfuß am Rad. Folge: 30 Minuten Verzögerung. Und: Uli Reich laboriert an einer beginnenden Nebenhöhlenentzündung. Fraglich, ob er weitermachen kann.

„Eventuell müssen wir umstellen und zu dritt zu Ende fahren“, schreibt Thelen heute früh per SMS. Aber: „Wir haben schon die Streckenlänge von Tour, Giro d’Italia oder der Vuelta übertroffen“.

(Georg Müller-Sieczkarek)

18.-20. Juni: Durch die endlose Prärie

„Halfway point for RAAM 2018: 1534 miles to go“ - so steht es am frühen Mittwochmorgen in unserem Routebook. Mittlerweile hat das Team Kansas erreicht und Racer Roland Fuchs ist es, der zwischen Greensburg und Pratt den Meilenstein von der Hälfte der Strecke erreicht.

Das Wichtigste ist, dass das Team trotz einiger kleiner Probleme gut vorankommt und im eigenen Zeitplan liegt. Wir mussten den Diebstahl eines Rades kompensieren, was uns gut eine Stunde gekostet hat. Eine große Gewitterzelle hat uns heute Nacht aufgehalten, sodass wir unser Rennen für drei Stunden unterbrechen mussten.

Roland Fuchs durchquert das Gewitter. Foto: Maxi Hupp

Die „Equipe Hubert Schwarz: Alter hat Klasse“ hat bereits das wundervolle Monument Valley und die Rocky Mountains mit den teils sehr steilen Anstiegen hinter sich gelassen und befindet sich jetzt auf den endlosen Highways der Great Plains. Diese führen langsam hin zu den Appalachen, wo nochmals viele Höhenmeter auf unsere Racer warten.

Hier in Kansas, dem fünften Bundesstaat, den wir heute Nacht durchqueren, können wir ordentliche Geschwindigkeiten erreichen: Flaches Profil und Rückenwind erlauben Stundenschnitte von bis zu 40 Stundenkilometer.





Road Movie auf zwei Rädern: Jetzt geht es durch die endlose Prärie. Foto: Maxi Hupp

Die Landschaft ist relativ eintönig: Monokulturen von Mais und Getreide und große Weideflächen mit unzähligen Rindern. Uns bietet sich ein Blick von Horizont zu Horizont.

(Paul Thelen und Maxi Hupp)

17. Juni: Die Nacht in der Mohave-Wüste

Nach Einbruch der Dunkelheit war für mich der erste Part für die Durchquerung der Mohave-Wüste vorgesehen. Es war mit 26 Grad Celsius angenehm warm. Der inzwischen tiefschwarze, wolkenlose Himmel zeigte für deutsche Verhältnisse eine unvorstellbar große Zahl von Sternen, die majestätisch am weiten Firmament funkelten. Die Milchstraße zog sich wie ein breites hellgraues Band über die schwarze Unendlichkeit. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass der nächtliche Himmel über der Wüste auch für einen Nicht-Astrologen ein so eindrucksvolles Erlebnis sein kann.

Der nächtliche Himmel über der Mohave-Wüste. Foto: Maxi Hupp

Dazu kam die absolute Stille. Die Straße war schnurgerade und völlig flach und hatte eine perfekte Asphaltdecke. Es regte sich kein Lüftchen. Der Autoverkehr war gänzlich zum Erliegen gekommen. So war ich vollkommen allein in dieser einzigartigen Landschaft, allein mit mir und meiner Wahrnehmung von so vielen unerwartet schönen Eindrücken. Ich kam zu einem ganz gleichmäßigen Trittrhythmus mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 km/h. Der Lichtkegel meiner Fahrradbeleuchtung wurde zwar verstärkt durch das hinter mir fahrende Begleitfahrzeug, ging über 15 Meter aber nicht hinaus. Die eingeschränkte Sicht und der fehlende Fernblick gaukelten mir eine viel höhere Geschwindigkeit vor als ich tatsächlich fuhr.

Die Gemeinsamkeit der verschiedenen Faktoren wie dem sternenübersäten, schwarzen Himmel, der angenehmen Temperatur, der geraden, flachen Straße mit dem idealen Asphalt, der erhabenen Stille, dem fehlenden Autoverkehr und der ganz gleichmäßigen, rhythmischen Bewegung der Beine führten zu einem mächtigen, nie erlebten Ausstoß von Endorphinen, die ein einzigartiges Glücksgefühl erzeugten. Das nächtliche Radfahren in der Wüste ist zu einem unvergesslichen Erlebnis geworden, von dem ich noch meinen Enkeln erzählen werde.

(Roland Fuchs)

16. Juni: Start!

Der Starttag des Race Across America war gleichzeitig der 75. Geburtstag unseres Fahrers Paul Thelen. Bereits früh am Morgen wurde Paul in der Teamrunde mit Geburtstagskuchen und Ständchen gefeiert. Ein besseres Omen für das Rennen konnte es wohl kaum geben. Gegen 11 Uhr wurde es langsam ernst: Brütende Mittagshitze am Pier von Oceanside. Auf dem großen Parkplatz, den sonst Strandbesucher nutzen, standen die Follow Vehicles fein säuberlich aufgereiht; darunter auch unser Dogde-Van mit der Team-Nummer T 406.

Um kurz vor 12 Uhr bildete sich die Startreihenfolge: Erst die 2er-Teams, dann die 4er und schließlich die 8er. Alle Fahrer der Teams starteten hier am Vorstart gefolgt von den jeweiligen Follow Vehicles im Minutenabstand. Feierlich und lautstark wurde die amerikanische Nationalhymne intoniert. Unmittelbar danach rollte das erste 2er-Team mit seinem Follow Vehicle über die Startlinie durch den großen Startbogen. Vielstimmiger Applaus der vielen Zuschauer, die den ersten Kilometer der Startgeraden säumten, begleitete die Fahrer. Gänsehautatmosphäre für alle Teilnehmer!

Unser Team T 406 überquert als sechstes Viererteam eine Minute nach unserem ‚Schwesterteam‘ „Cycle For Ulms Kleine Spatzen“ (Ü50), auch gemanagt von Hubert Schwarz, die Startlinie. Das eigentliche Rennen war damit aber noch nicht freigegeben. Bis Kilometer 13 fuhren alle Racer in kompletten 2er-, 4er- und 8er-Teams im gemächlichen Tempo und geleitet von Polizeimotorrädern. Ab da wurde das Rennen freigegeben und bei uns übernahmen Rolf und Uli die erste etwa achtstündige Rennschicht.

Das Team startete als sechsten Viererteam. Foto: Maxi Hupp

Nach einer relativ flachen und kurzen Anfahrt kam der erste lange Anstieg des RAAM. Der 1200 Meter hohe Mt. Palomar, der höchste Berg in den Coastal Mountains, wurde von Uli und Rolf erklommen. Danach stürzte sich Rolf in die spektakulärste Abfahrt des gesamten RAAM in den sogenannten „Glass Elevator“. Mit bis zu 80 km/h ging es – immer mit der Gefahr von gefährlichen Seitenwinden – hinunter in die Mohave-Wüste.

Besonders die Sandstürme machten dem Team zu schaffen. Glücklicherweise trieb die Racer ein starker Rückenwind an, sodass das Team mit einer super Zeit durch die Wüste kamen

Uli und Rolf registrieren zudem hohe Temperaturunterschiede: Oben auf dem Mt. Palomar sind es immerhin 20 Grad Celsius und unten in der Wüste kurz vor Sonnenuntergang trocken-warme 40 Grad.

Der erste Schichtwechsel auf Roland und Paul erfolgte gegen 20 Uhr. Die beiden mussten danach für die nächsten acht Stunden, jeweils im Wechsel von einer Stunde Zeitfahren und einer Stunde Erholung im Follow Vehicle, in der Nacht die Wüste möglichst schnell durchqueren.

(Paul Thelen)

15. Juni: Der Tag vor dem Rennen

„Seems it never rains in Southern California...“, sang schon Albert Hammonds 1972. Und tatsächlich: Bei angenehmen 23 Grad und strahlendem Sonnenschein posieren (v.l.) Ulrich Reich, Roland Fuchs (Stolberg), Rolf Nett und Paul Thelen (Würselen) an der Pier von Oceanside bei San Diego (Foto: Maxi Hupp). Zusammen mit ihrer zehnköpfigen Begleitcrew sind sie in der kalifornischen 140.000-Einwohner-Stadt angekommen.

Am Samstag um 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr MESZ) geht das Quartett beim legendären Nonstop-Radmarathon Race Across America an den Start. Doch Strandfreuden im Surferparadies sind nicht angesagt. Stattdessen jede Menge Vorbereitungen: Checks der Räder und der zwei Wohnmobile, Briefings, Proviant kaufen und Pressetermine. Doch wenigstens bei einer Testfahrt auf den ersten der 4800 Kilometer konnten die super-fitten „old guys“ schon einmal Radluft schnuppern.

Die Vorbereitungen

Das Team: „Alter hat Klasse“

Zusammen bringen es Rolf Nett aus Buchholz im Westerwald, Ulrich Reich aus Hennef, der Stolberger Professor Roland Fuchs und Paul Thelen aus Würselen immerhin auf 280 Jahre Lebenserfahrung, was denn auch erklärt, warum sie ihr Team „Alter hat Klasse“ getauft haben.

Alle vier haben ein Alter erreicht, in dem andere längst aufs E-Bike umgestiegen sind – wenn sie sich denn überhaupt noch irgendwie sportlich betätigen. Aber sie wissen, was sie sich da vorgenommen haben. Der 65-jährige Rolf Nett etwa ist das Rennen schon vier Mal im Viererteam gefahren und hält seit 2011 einen Streckenrekord in der Klasse Ü 50-59/Mixed.

Einmal Amerika, vom Pazifik an den Atlantik: Das Team „Alter hat Klasse“ mit den Streckenprofil des RAAM 2018. Von links: Rolf Nett, Ulrich Reich, Roland Fuchs und Paul Thelen. Foto: Michael Jaspers

Das härteste Radrennen der Welt: Das Streckenprofil

Am 16 Juni erfolgt der Start. Beim „Race Across America“ geht es von Kalifornien nach Annapolis. Über 5000 Kilometer legen die Radfahrer zurück, wenn sie von der West- an die Ostküste der USA radeln. Die einzelnen Stops und die jeweils zurückgelegten Meilen sind in der Karte zu sehen.

Mai: Die letzten Vorbereitungen

Für Paul Thelen und Roland Fuchs läuft der Countdown. Die beiden machen beim „Race Across America“ mit, dem wohl härtesten Radrennen der Welt. Mitte Juni geht’s innerhalb von ein paar Tagen über knapp 5000 Kilometer von Kalifornien nach Annapolis und somit einmal quer durch die USA - von der West- an die Ostküste. Wir haben die beiden bei ihren letzten Vorbereitungen in Eschweiler mit der Kamera begleitet.