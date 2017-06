Reihenweise Eltern erpresst: 50-Jähriger aus Eschweiler angeklagt

Aachen. Die Aachener Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 50 Jahre alten Mann aus Eschweiler erhoben, der Familien in Aachen, Düren, Stolberg und Baesweiler erpresst haben soll. Das bestätigte Staatsanwalt Jost Schützeberg am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung.

Mehr zum Thema

Der Mann soll zwischen Mai 2016 und Januar 2017 Erpresserschreiben an 13 Familien geschickt haben, in denen er damit drohte, die Kinder zu töten, falls nicht 20.000 Euro an einer genau beschriebenen Stelle hinterlegt würden. Am 1. März war der Mann nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos an seinem Arbeitsplatz festgenommen worden.

Obwohl der 50-Jährige die Tat bestreitet, ist die Staatsanwaltschaft sicher, genügend Beweise gesammelt zu haben. An mehreren Briefumschlägen wurde DNA des Mannes sichergestellt, auch der an verwendeten Briefmarken gefundene Speichel lasse sich dem 50-Jährigen zuordnen, sagte Schützeberg. Ein Schriftgutachten sei zu dem Schluss gekommen, dass der 50-Jährige die Briefumschläge „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ adressiert hatte.

Die Erpressungsversuche waren teils dilettantisch verlaufen, da der Mann auch kinderlose Ehepaare, Senioren und sogar einen bereits Gestorbenen angeschrieben hatte. Keiner der Briefempfänger war der Zahlungsaufforderung nachgekommen. Stattdessen installierte die Polizei eine Kamera an dem Ort, an dem das Geld hinterlegt werden sollte. Als der 50-Jährige dort auftauchte, mutmaßlich um nachzuschauen, ob jemand die geforderten 20.000 Euro hinterlegt hatte, entstanden die Fotos, die schließlich zu seiner Festnahme führten.

Der Prozess gegen den Mann aus Eschweiler könnte noch in diesem Jahr beginnen.