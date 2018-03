Essen - Regnerische Tage in Nordrhein-Westfalen vorhergesagt

Essen. Schirme und Regenjacken liegen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen wahrscheinlich wieder im Trend: Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit flächendeckenden Niederschlägen und am Dienstag sogar mit Frost.

Zwar sei das Wetter am Samstag und Sonntag mit 14 bis 16 Grad milde, dafür aber unbeständig, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Immer wieder würden örtlich Schauer aufziehen. In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen damit auf Schmuddelwetter statt Frühlingsgefühlen einstellen.

Wie der DWD am Samstag in Offenbach mitteilte, ziehen immer wieder Regenschauer über das Land. Besonders im Westen hingegen gibt es teils schauerartigen Regen, der am Nachmittag auch die Mitte Deutschlands erreicht. Wo es nicht regnet, ist es meist stark bewölkt.

Schon am Sonntag gebe es eine geringe Gewitterwahrscheinlichkeit, die am Montag ansteige. Flächendeckend sei am Dienstag mit Regenfällen zu rechnen. Da sich die Sonne nicht blicken lässt, liegen die Temperaturen dann nur noch bei 5 bis 9 Grad. In der Nacht auf Mittwoch seien aufgrund der sinkenden Temperaturen und des abklingenden Regens Frost und sogar Glätte möglich.