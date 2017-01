Regionalbahn zwischen Aachen und Köln: Strecke wieder frei

Aachen/Köln. Aufgrund eines Zugausfalls zwischen Wattenscheid und Bochum ist es am Morgen auch auf der Strecke der Regionalexpress 1 zwischen Aachen und Hamm West zu größeren Verspätungen gekommen. Gegen 8 Uhr war die Strecke wieder frei. Die Verbindung ist die Hauptverkehrsachse für viele Menschen, die zwischen Aachen und Köln pendeln.

Gegen 6 Uhr am Morgen war es am betroffenen Streckenabschnitt im Ruhrgebiet zu der technischen Störung gekommen, an dem neben dem RE1 auch der RE6 und RE11 verkehren. Mittlerweile sei die Strecke aber wieder frei befahrbar, teilte die Bahn auf ihrem Twitter-Account mit.