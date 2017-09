Region Aachen Zwecksverband: Stephan Pusch ist neuer Vorsteher

Region. EHeinsbergs Landrat Stephan Pusch (CDU) ist neuer Vorsteher des Region Aachen Zwecksverbands. Damit möchte Pusch nach der Diskussion um den Austritt des Kreises Heinsberg aus der Agit bewusst das Signal senden: „Wir sind weiter in der Region dabei“, sagte Pusch nach seiner Wahl als Amtsnachfolger von Dürens Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU) am Freitag in Aachen.

Er erwartet nach der Bundestagswahl am Sonntag in seinen drei Jahren Amtszeit eine Beschleunigung der Ausstiegsprozesse aus der Braunkohle und will sich dafür einsetzen, dass möglichst viele Strukturfördermittel in unsere Region fließen. Für diese Arbeit sei der Zweckverband „die erste Adresse“.

Die Geschäftsführerin des Zweckverbands, Christiane Vaeßen, präsentierte am Freitag den ersten Geschäftsbericht. Demnach wurden eine halbe Million Euro Kulturfördermittel und jeweils fast sieben Millionen Euro Millionen Euro EU-Mittel für Arbeitsmarktpolitik und für grenzüberschreitende Projekte aquiriert.