Düsseldorf - Regierung und Verbände wollen Wohnungsbau in NRW vorantreiben

Düsseldorf. Der Bau von Wohnungen und Häusern sowie der Erwerb von Immobilien sollen in Nordrhein-Westfalen vorangetrieben werden. Die schwarz-gelbe Landesregierung und Wohnungswirtschaftsverbände gründeten am Donnerstag eine „Allianz für mehr Wohnungsbau”.

Damit sollen in den kommenden Jahren mehr Miet- und Eigentumswohnungen, Eigenheime und rollstuhlgerechter Wohnraum entstehen können, wie NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) ankündigte. Die Mietsteigerungen seien nur in Griff zu bekommen, „wenn in allen Segmenten mehr gebaut wird”.

Die Wohnungsknappheit im bevölkerungsreichsten Bundesland ist groß. Die Miet- und Kaufpreise sind stark gestiegen, weil es zu wenig Wohnungen gibt. Von 2015 bis 2020 war ein Bedarf von jährlich 80.000 neuen Wohnungen in NRW errechnet worden. Nur 47.000 wurden 2016 fertiggestellt. Auf eine konkrete Zielvorgabe wollte sich Scharrenbach nicht festlegen.

Auch mit einer Senkung der Grunderwerbsteuer können Immobilienkäufer in NRW nicht rechnen, wie Scharrenbach deutlich machte. Die Landesregierung macht sich stattdessen über eine Bundesratsinitiative für Freibeträge bei dieser Steuer stark - das kann nur der Bund per Gesetz festlegen. Gerade für einkommensschwächere Haushalte sei ein Immobilienerwerb wegen der hohen Grunderwerbsteuer oft nicht möglich, sagte der Landesvorsitzende des Verbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, Martin Dornieden.

In allen Segmenten sollten Investitionshemmnisse beseitigt und Baukosten begrenzt werden, um bezahlbares Wohnen und Bauen zu realisieren, erklärte das Bündnis. „Wir wollen, dass junge Familien wieder Eigentum bilden können”, sagte Scharrenbach. Auf dem Land sollen Familien mit Anreizen wie Tilgungsnachlässen dazu bewegt werden, nicht nur selbst zu bauen, sondern auch ältere und von Leerstand bedrohte Immobilien zu kaufen.

Mit verstärktem Neubau und Modernisierungen im ländlichen Raum soll der Wohnungsmarkt in den Ballungszentren entlastet werden. „Wir können bezahlbaren Wohnraum aber nur realisieren, wenn wir das notwendige Bauland haben”, sagte Alexander Rychter vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VdW). Verbandschef Dornieden beklagte, dass die Zahl der Baugenehmigungen in den großen Städten zurückgehe. So seien sie in Köln um 26 Prozent gesunken und in Bonn um 48 Prozent.

In den Kommunen stoßen Bebauungspläne aber oft auf Widerstand der Bevölkerung. „Wir brauchen einen Schulterschluss in Räten und Kommunen, damit Bauland ausgewiesen wird”, sagte Dornieden. „Wenn keine Baugrundstücke da sind, kann auch nichts passieren.” Kommunale Vertreter gehören der neuen Allianz allerdings nicht an.

Auch der soziale Wohnungsbau stoße vor Ort oft auf Vorurteile, sagte Scharrenbach. Noch unter Rot-Grün waren die Mittel für sozialen Wohnungsbau auf 1,1 Milliarden Euro aufgestockt worden. Allerdings fallen in NRW seit Jahren immer mehr Wohnungen aus der Sozialförderung. Wegen des Anstiegs der Baukosten könnten mit dem gleichen Fördergeld außerdem immer weniger Sozialwohnungen gebaut werden, sagte Erik Uwe Amaya von Haus & Grund Rheinland.

Schon die rot-grüne Vorgängerregierung hatte mit der Wohnungswirtschaft ein „Bündnis für Wohnen”, vor allem für den sozialen Wohnungsbau, gegründet. Zwar tritt die neue Allianz auch für mehr rollstuhlgerechte Wohnungen ein, die von Rot-Grün einst geplante feste Quote hatte Ministerin Scharrenbach allerdings gestoppt.