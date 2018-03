Region - Regenschirme raus: So wird das Oster-Wetter in unserer Region

Region. Die gute Nachricht vorab: Nein, es wird keine weiße Ostern in unserer Region geben. Aber auch keine frühlingshaften. Die Zehn-Grad-Marke wird in Aachen, Düren und Heinsberg an den Feiertagen vermutlich nicht geknackt, in der Eifel werden es eher bis zu sieben Grad.

Das sagt Bodo Schäfer von der privaten Wetterstation in der Eifel. Noch mehr: „So dramatisch, wie es im Vorfeld aussah, wird es nicht “, sagt er und meint damit die Prognose von vor 14 Tagen, die tatsächlich einen Kälteeinbruch und Schnee an Ostern in unserer Region vorhergesagt hatte.

Sogar die Sonne lasse sich blicken, am Montag noch etwas mehr als am Ostersonntag. Am Montag gibt's außerdem noch einen Nachschlag in puncto Temperaturen: Bis zu zwölf Grad sagt Schäfer für Aachen, Düren und Heinsberg voraus. Aber eben auch „hin und wieder ein Schäuerchen“. Womöglich fällt die Ostereiersuche also ein wenig ins Wasser, aber im Schnee buddeln muss wohl niemand.

Während für Dienstag und Mittwoch noch ungemütlicheres Wetter vor der Tür steht - bis zu acht Grad für Aachen und Umgebung - sieht der Trend für nach Ostern ein bisschen freundlicher aus: „Relativ mild, die Sonne mit von der Partie und der ein oder andere Schauer “, prognostiziert Schäfer. Typisches Aprilwetter eben. „Da müssen wir durch“, sagt der Wetterexperte.

Ein Vergleich zum März im Vorjahr stimmt bei den aktuellen Wetteraussichten eher trübe: Im Jahr 2017 sei der März der wärmste seit Messbeginn gewesen, sagt Schäfer. Da kann der März 2018 nicht mithalten.

Regen an vielen Orten Deutschlands sehr wahrscheinlich

„Sicher ist, dass es an vielen Orten Deutschlands Niederschläge geben wird”, sagt auch die Meteorologin Anna Wieczorek zu den Wetteraussichten für Ostersonntag. „Die Frage ist nur, wo und wann es regnet und ob es vielleicht sogar noch mal gebietsweise richtig winterlich wird.”

Deutlich sicherer sind sich die Meteorologen beim Blick auf die nächsten Tage: Das Tief „Elisabeth” erreicht im Laufe des Mittwochvormittag den Westen Deutschlands. Von Nordfriesland bis nach Vorpommern fällt Schneeregen oder Schnee. In der Mitte Deutschlands liegt die Schneefallgrenze zwischen 800 und 1000 Meter und im Süden bei 1000 bis 1500 Meter. Während in der Südwesthälfte Höchstwerte zwischen neun und zwölf Grad zu erwarten sind, bewegen sich die Temperaturen sonst zwischen sechs und neun Grad, ganz im Norden und Nordosten nur um vier Grad.

Am Gründonnerstag hingegen sind nur einzelne Schauer zu erwarten, die Wolkendecke soll sich auflockern. Nur in Küstennähe und am Alpenrand rechnen die Meteorologen mit Regen beziehungsweise Schnee. Am Karfreitag soll sich die Sonne vor allem im Süden und im Osten längere Zeit sehen lassen. Die Temperaturen betragen relativ milde neun bis 15 Grad, nur nordöstlich der Elbe bleibt es frischer.

Und zur größten Not hilft an Ostersonntag eben nur: Gummistiefel an und trotzdem raus. Denn immerhin kann man bei Regenwetter von Pfütze zu Pfütze hüpfen und sich dabei fast ein bisschen fühlen wie der Osterhase.