Antwerpen - Reaktor Doel 3 soll nach erneuter Pause wieder angefahren werden

Antwerpen. Doel 3 liegt still. Gerade einmal eine Woche, nachdem der umstrittene Reaktor in dem belgischen Atomkraftwerk bei Antwerpen nach einer zehnmonatigen Reparatur wieder ans Netz gegangen war, musste er erneut abgeschaltet werden. Am Freitag nun soll er nach fünftägiger Reparatur wieder hochgefahren werden.

Wie belgische Medien unter Berufung auf eine Sprecherin des Betreiberkonzerns Engie Electrabel berichteten, sei einige Tage nach dem Wiederhochfahren des Reaktors ein Problem im nicht-nuklearen Teil entdeckt worden. Am vergangenen Sonntag wurde der Reaktor, der erst am 23. Juli wieder in Betrieb gegangen war, deshalb zunächst wieder abgeschaltet.

Der Defekt hatte nach Angaben der Sprecherin keine Auswirkungen auf die Sicherheit des nuklearen Teils. Eine Dichtung an einem Ventil im Turbinensystem habe repariert werden müssen. Es sei normal, das manche Problem erst erkennbar würden, wenn die Anlage wieder mit voller Leistung arbeite, was einige Tage dauern könne. Nach Plänen von Engie Electrabel soll der Reaktor noch am Freitag wieder ans Netz gehen.

Probleme mit dem Beton

Hintergrund der rund zehn Monate dauernden Zwangspause des Reaktors war ein Problem mit Beton. Bei einer Untersuchung im Oktober 2017 war entdeckt worden, dass in einem Nebengebäude verwendeter Beton marode geworden war. In diesem Gebäude befindet sich ein Reserve-Sicherheitssystem, das in Notfällen zum Einsatz kommen soll.

Sollte es zu einer automatischen Abschaltung der Reaktoren kommen, entweicht der restliche Dampf im Reaktor durch diese Sicherheitsanlage, so dass die Räume großen Temperaturschwankungen und hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Im Atomkraftwerk Tihange waren am Reaktor 3 wurden im April diesen Jahres ebenfalls Probleme im Beton entdeckt worden.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hatte im Mai Belgien zur Abschaltung alter Atomkraftwerke gedrängt. Viele Menschen im Grenzgebiet um Aachen fühlten sich von den nahen Atommeilern Tihange und Doel bedroht, sagte die SPD-Politikerin.