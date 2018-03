Neuss - Razzia wegen Verdachts der PKK-Unterstützung in NRW

Razzia wegen Verdachts der PKK-Unterstützung in NRW Letzte Aktualisierung: 8. März 2018, 13:25 Uhr

Neuss. Die Polizei hat in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine Durchsuchungsaktion gegen mutmaßliche Unterstützer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gestartet. Anlass sind vereinsrechtliche Ermittlungen des Bundesinnenministeriums gegen zwei Firmen in Neuss, wie die Bundesregierung am Donnerstag in Berlin mitteilte.