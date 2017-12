Alsdorf - Razzia beim Paketdienst: Flüchtende Fahrer lassen Lkws stehen

Alsdorf. In einem Großeinsatz haben Polizei, Zoll und Ausländeramt am Mittwochmorgen bei einem Paketdienst in Alsdorf Mitarbeiter und Fahrzeuge kontrolliert. Mehrere Fahrer flüchteten offenbar vor den Beamten und ließen ihre Lieferwagen stehen. Kontrolliert wurden die Rechtmäßigkeit von Arbeitsverhältnissen, Zustand der Fahrzeuge, Zahlung von Mindestlohn und Sozialversicherungsbeiträgen und mehr.

Im Einsatz waren rund 70 Beamte von Zoll und Polizei, dazu Mitarbeiter des Ausländeramtes der Städteregion Aachen. Von 8 Uhr an prüften die auf Schwarzarbeit spezialisierten Zöllner des Hauptzollamts Aachen 86 Transporter und Lastwagen. Dabei befragten sie mehr als 100 Fahrer und Beifahrer über ihre Beschäftigungsverhältnisse.

Zugleich nahmen Beamte der Landespolizei und der Bundespolizei die Fahrzeuge unter die Lupe: Sie kontrollierten Ladungssicherung, technische Sicherheit, Einhaltung der gesetzlichen Lenk-und Ruhezeiten sowie Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht bei den Fahrern.

Insgesamt wurden 26 Strafverfahren eingeleitet. So wies sich ein Mann mit, wie es im Bericht des Aachener Hauptzollamtes heißt, „total gefälschten polnischen Papieren“ aus. Er wurde festgenommen und der Polizei übergeben. Gegen sechs weitere Personen halten sich möglicherweise illegal in Deutschland auf, einige nahm die Polizei in Gewahrsam.

„Bei den Kontrollen ergaben sich in mehreren Fällen Verdachtsmomente, dass gesetzliche Regelungen verletzt wurden“, heißt es im Bericht des Zollamtes. In einigen Fällen bestehe der Verdacht, dass der auch in der Logistikbranche geltende allgemeine Mindestlohn in Höhe von 8,84 Euro je Stunde nicht gezahlt werde und die jeweiligen Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt hätten.

„Zum Abschluss der Kontrolle wurden auf dem Firmengelände noch vier voll beladene Fahrzeuge ohne Fahrer aufgefunden“, sagte Pressesprecher Mark Gerner. „Wir müssen davon ausgehen, dass sich diese Fahrer durch Flucht der Kontrolle entzogen haben.“

Die Ermittlungen durch Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Aachener Zollamtes und weiterer Zollbehörden dauern an.

Wir berichten weiter.