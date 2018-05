Düsseldorf - Rauch im Regionalexpress löst Feuerwehreinsatz in Düsseldorf aus

Düsseldorf.

Rauch in einem Regionalexpress hat am Hauptbahnhof Düsseldorf am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ursache war ein Schmorbrand in einem Schaltschrank eines Waggons des RE6, der von Köln/Bonn Flughafen kommend auf dem Weg nach Minden war, teilte die Feuerwehr mit.