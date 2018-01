Stolberg/Merzouga - Rallye Dakar: Jürgen Drößigers großer Traum soll in Erfüllung gehen

Über 500 Männer und Frauen aus 60 Nationen

Die Rallye Dakar findet 2018 zum 40. Mal statt. Sie beginnt heute in Lima und endet am 20. Januar in Cordoba. Die 14 Etappen erstrecken sich über insgesamt 8793 Kilometer von Peru durch Bolivien nach Argentinien.

Über 500 Sportler, Männer und Frauen, aus 60 Ländern werden dabei sein. Neben Motorrädern fahren auch Autos, Quads und Trucks mit.

Bei der Moto-Cross-Challenge führt ein großer Teil der zurückzulegenden Strecke über unbefestigte Wege. Die Fahrer müssen Sanddünen, Geröllwüsten, Berglandschaften und tropische Gebiete durchqueren.

