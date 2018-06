Düsseldorf - Radfahrerin stirbt bei Zusammenstoß mit Straßenbahn

Düsseldorf.

Eine Radfahrerin ist in Düsseldorf von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, querte die 35-Jährige die Fahrbahn am Montagvormittag von rechts nach links. Trotz einer Notbremsung erfasste die Bahn die Frau und schleifte sie mehrere Meter mit. Die 35-Jährige starb noch am Unfallort.