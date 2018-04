Köln - Prozess gegen mutmaßliche Drogenhändler-Bande um jungen Chef beginnt

Köln.

In einem Prozess um Drogenhandel in Cafés stehen von Dienstag (13.00 Uhr) an sechs Männer im Alter von 20 bis 39 Jahren vor dem Kölner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft der Gruppe vor, von September 2016 bis Juni 2017 mehrere Dutzend Kilogramm Kokain sowie mehrere Hundert Kilo Marihuana verkauft zu haben.