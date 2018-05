Düsseldorf - Profi-Dieb aus dem Kreis Düren am Düsseldorfer Hafen gefasst

Düsseldorf. Ein bundesweit aktiver Profi-Dieb aus dem Kreis Düren ist der Polizei in Düsseldorf ins Netz gegangen. Der 67-Jährige sei im schwarzen Anzug und weißem Oberhemd in Hotels unterwegs und mische sich dort bei Tagungen unter die Teilnehmer, berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag.

Der „alte Bekannte” aus dem Kreis Düren war am Montag auf frischer Tat ertappt worden, als er sich im Tagungsraum eines gehobenen Hotels an den Sachen der Teilnehmer zu schaffen machte. Er ergriff die Flucht, wurde aber noch in unmittelbarer Nähe des Hotels festgenommen.

Seit vielen Jahren bestreite er seinen Lebensunterhalt mit Diebstählen. Dafür nächtige er selbst in deutlich günstigeren Hotels als denen, die er heimsuche. Noch bis Ende März habe er eine zweijährige Haftstrafe verbüßt. Nun droht ihm erneut ein karges Zimmer in einer staatlichen Herberge.